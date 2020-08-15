15 Ağustos 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray Fatih Öztürk'ü resmen açıkladı! İşte alacağı ücret

G.Saray Fatih'i resmen açıkladı! İşte alacağı ücret
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 15.08.2020 Giriş Tarihi: 15.08.2020

Kadrosuna , Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç'ı katan , sözleşmesi biten ile de sözleşme uzatıldığını açıklamıştı. Sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından sesli bir tweet daha paylaştı. Sesin 'e ait olduğu belirtildi. Deneyimli kalecinin mali şartları da açıklandı.

bir transferi daha sesli olarak açıkladı. Bu transferin olması beklenirken, paylaşımda "Türkiye'nin en büyüğü, merhaba" ifadeleri kullanıldı.

Kasımpaşa ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan deneyimli kaleci, kulübüyle anlaşarak sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişti.

Fatih Öztürk resmen Galatasaray'da

GALATASARAY FATİH ÖZTÜRK'Ü AÇIKLADI!

"Profesyonel Futbolcu Fatih Öztürk ile 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma gereği Şirketimiz futbolcuya her bir sezon için net 4.000.000 TL tutarında sabit ücreti ödeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Fatih Öztürk: Herkesin olmak istediği yerdeyim

İŞTE O SESLİ TWEET:

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Resmen açıklandı! İşte yeni sağ bek Resmen açıklandı! İşte yeni sağ bek
Flaş sözler! Kariyerini bitirdi Flaş sözler! "Kariyerini bitirdi"
Fatih Terim'den 4 flaş karar! Galatasaray... Fatih Terim'den 4 flaş karar! Galatasaray...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör