Galatasaray Fatih Öztürk'ü resmen açıkladı! İşte alacağı ücret
Kadrosuna Arda Turan, Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç'ı katan Galatasaray, sözleşmesi biten Ryan Donk ile de sözleşme uzatıldığını açıklamıştı. Sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından sesli bir tweet daha paylaştı. Sesin Fatih Öztürk'e ait olduğu belirtildi. Deneyimli kalecinin mali şartları da açıklandı.
Galatasaray bir transferi daha sesli olarak açıkladı. Bu transferin Fatih Öztürk olması beklenirken, paylaşımda "Türkiye'nin en büyüğü, merhaba" ifadeleri kullanıldı.
Kasımpaşa ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan deneyimli kaleci, kulübüyle anlaşarak sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişti.
GALATASARAY FATİH ÖZTÜRK'Ü AÇIKLADI!
"Profesyonel Futbolcu Fatih Öztürk ile 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma gereği Şirketimiz futbolcuya her bir sezon için net 4.000.000 TL tutarında sabit transfer ücreti ödeyecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
İŞTE O SESLİ TWEET:
⭐️⭐️⭐️⭐️ 🤔 pic.twitter.com/ZrT7QOHPco— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 15, 2020
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