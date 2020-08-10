10 Ağustos 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Omar'a özel izin

Omar'a özel izin
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 10.08.2020

Galatasaray ile anlaşma sağlayan ve eski takımı Olympiakos'a veda eden Omar Elabdellaoui'nin sarı-kırmızılı takıma katılacağı tarih belli oldu. Norveçli futbolcu, ailesi ile tarihinde İstanbul'a gelecek.

Galatasaray ile anlaşma sağlayan ve eski takımı Olympiakos'a veda eden Omar Elabdellaoui'nin sarı-kırmızılı takıma katılacağı tarih belli oldu. Norveçli futbolcu, ailesi ile tarihinde İstanbul'a gelecek. Avrupa Ligi'nde 6 Ağustos tarihinde maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu kısa bir izin yaptıktan sonra sağlık kontrollerinden geçip kendisini Cimbom'a bağlayan imzayı atacak. Hemen ardından da kampına katılacak.

VEDA ETTİ

Elabdellaoui, "Olympiakos'ta 6 harika yıl geçirdim. Benim için çok zor bir seçim oldu. Takımda kalmam için benimle birçok kez görüşüldü ancak reddedemeyeceğim teklif geldi ve ayrılmaya karar verdim" diye konuşmuştu.

YERİNE ISLA

Fenerbahçe'den ayrılan , Olympiakos'un sağ bek transfer listesinde ilk sırada yer alıyor. Yunan basınındaki haberlere göre, Olympiakos'un önümüzdeki günlerde Isla görüşüp oyuncuyla anlaşması bekleniyor.

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