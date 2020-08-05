05 Ağustos 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Arda Turan Galatasaray'da

Arda Turan Galatasaray'da
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 05.08.2020 Giriş Tarihi: 05.08.2020

, tecrübeli futbolcu ile resmi sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı-kırmızılıların 33 yaşındai oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi.

, eski futbolcusu 'ı yeniden renklerine bağladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Arda Turan ile anlaşmanın sağlandığı belirtilerek, "Galatasaray Kulübü olarak Arda Turan'a yuvana 'hoş geldin' diyor, sarı-kırmızılı forma ile çıkacağı yeni yolculukta kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

Arda Turan, Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen ve kulüp başkanı Mustafa Cengiz'in yanı sıra yöneticiler Yusuf Günay, Abdurrahim Albayrak ile Kaan Kançal'ın hazır bulunduğu törende kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Galatasaray altyapısından yetişen 33 yaşındaki oyuncu, 2007-2008'de şampiyonluk sevinci yaşadı. 2011-2012 sezonu başında 13 milyon Euro bonservis bedeliyle İspanya'nın ekibine olan tecrübeli oyuncu, bu kulüpte dört sezon başarıyla forma giydi.

Atletico Madrid formasıyla bir İspanya ligi şampiyonluğu yaşayan Arda Turan, Avrupa Ligi ve UEFA 'nı kazanan kadroda da yer aldı.

2015-2016 sezonu başında 'ya transfer olan Arda, bu kulüpte de şampiyonluk yaşadı ve son 1,5 sezonda ise forması giydi.

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