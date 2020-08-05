Arda Turan Galatasaray'da
Galatasaray, tecrübeli futbolcu Arda Turan ile resmi sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı-kırmızılıların 33 yaşındai oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi.
Galatasaray, eski futbolcusu Arda Turan'ı yeniden renklerine bağladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Arda Turan ile anlaşmanın sağlandığı belirtilerek, "Galatasaray Kulübü olarak Arda Turan'a yuvana 'hoş geldin' diyor, sarı-kırmızılı forma ile çıkacağı yeni yolculukta kendisine başarılar diliyoruz." denildi.
Arda Turan, Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen ve kulüp başkanı Mustafa Cengiz'in yanı sıra yöneticiler Yusuf Günay, Abdurrahim Albayrak ile Kaan Kançal'ın hazır bulunduğu törende kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Galatasaray altyapısından yetişen 33 yaşındaki oyuncu, 2007-2008'de şampiyonluk sevinci yaşadı. 2011-2012 sezonu başında 13 milyon Euro bonservis bedeliyle İspanya'nın Atletico Madrid ekibine transfer olan tecrübeli oyuncu, bu kulüpte dört sezon başarıyla forma giydi.
Atletico Madrid formasıyla bir İspanya ligi şampiyonluğu yaşayan Arda Turan, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupası'nı kazanan kadroda da yer aldı.
2015-2016 sezonu başında Barcelona'ya transfer olan Arda, bu kulüpte de şampiyonluk yaşadı ve son 1,5 sezonda ise Medipol Başakşehir forması giydi.
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