Beşiktaş ve Galatasaray'ın teklifleri masada! Bernard Mensah...

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya geldi. Kayserispor'dan Bernard Mensah'ı transfer etmek isteyen iki ezeli rakipten siyah-beyazlılar 3 oyuncu önerirken, sarı-kırmızılılar ise 2.5 milyon Euro teklif etti. Son kararı Kayserispor'un yeni hocası Bayram Bektaş verecek.

Siyah-beyazlılar yeni sezon transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Daha önce N'Sakala ve Wellinton ile anlaşmaya varan Beşiktaş, Kayserispor forması giyen Bernard Mensah için de teklifini yaptı. Geçtiğimiz günlerde Bodrum'a giden Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, burada Beşiktaşlı yetkililerle görüştü. Siyah-beyazlılar Mensah için 3 oyuncu teklif etti.

Bu arada G.Saray'ın da sarı-kırmızılı kulübe Mensah için 2.5 milyon euro'luk bir öneri sunduğu öğrenildi. Ancak Kayserispor yönetiminin Beşiktaş'ın teklifine daha yakın olduğu çünkü alınacak olan bonservis bedelinin yüzde 40'ı Atletico Madrid'e gideceği belirtildi. Kayserispor yönetimi oyuncunun takasına sıcak baksa da son kararı sarı-kırmızılı ekiple pazartesi günü 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak olan yeni teknik direktör Bayram Bektaş'ın vereceği ifade edildi. (Fotomaç)

DİĞER