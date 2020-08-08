Beşiktaş ve Galatasaray'ın teklifleri masada! Bernard Mensah...
Orta sahaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya geldi. Kayserispor'dan Bernard Mensah'ı transfer etmek isteyen iki ezeli rakipten siyah-beyazlılar 3 oyuncu önerirken, sarı-kırmızılılar ise 2.5 milyon Euro teklif etti. Son kararı Kayserispor'un yeni hocası Bayram Bektaş verecek.
Siyah-beyazlılar yeni sezon transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Daha önce N'Sakala ve Wellinton ile anlaşmaya varan Beşiktaş, Kayserispor forması giyen Bernard Mensah için de teklifini yaptı. Geçtiğimiz günlerde Bodrum'a giden Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, burada Beşiktaşlı yetkililerle görüştü. Siyah-beyazlılar Mensah için 3 oyuncu teklif etti.
Bu arada G.Saray'ın da sarı-kırmızılı kulübe Mensah için 2.5 milyon euro'luk bir öneri sunduğu öğrenildi. Ancak Kayserispor yönetiminin Beşiktaş'ın teklifine daha yakın olduğu çünkü alınacak olan bonservis bedelinin yüzde 40'ı Atletico Madrid'e gideceği belirtildi. Kayserispor yönetimi oyuncunun takasına sıcak baksa da son kararı sarı-kırmızılı ekiple pazartesi günü 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak olan yeni teknik direktör Bayram Bektaş'ın vereceği ifade edildi. (Fotomaç)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama