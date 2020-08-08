08 Ağustos 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'dan çılgın takas planı! Babel ve Seri...

Galatasaray'dan çılgın takas planı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 08.08.2020

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına başuana Galatasaray, sezon başında Fulham'dan kiraladığı Michael 'yi yeniden takıma kazandırmak için 'i bonservisiyle birlikte ekibine göndermeye sıcak bakıyor. İşte detaylar...

ekibi Fulham 2018-2019 sezonu sonunda küme düşünce bonservissiz olarak Galatasaray'a gelmiş ve 3 yıllık imza atmıştı. Fulham, maaşı yüksek olduğu için de Jean-Micheal 'yi de sarı-kırmızılılara kiralamıştı. İngiliz ekibi yeniden 'e yükselince, eski aşkı Babel'i almak için harekete geçti. Fildişi Sahilli orta sahanın 18 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanma durumu olmayan Galatasaray, kulübüyle 2 yıl daha kontratı bulunan 28 yaşındaki orta sahayı 1 yıl daha kiralamayı hedefliyor. Fotomaç'ın haberine göre, Babel'i de istemeyen Cimbom, Hollandalı futbolcunun yüksek maaşını (2.5 milyon euro) da göz önünde tutarak bonservisiyle göndermeye sıcak bakıyor.

İKİ TARAF DA İSTEKLİ

Fulham taraftarları, Ryan Babel'in dönmesini çok istiyor. Küme düştükleri sezon 16 maçta 5 gol, 4 asist yapan Hollandalı futbolcuya mesaj yağıyor. İngilizler, Babel'e "Come to Fulham" çağrısı yapıyor. Öte yandan Seri'nin menajeri Franklin Mala, 1 yıl daha Galatasaray'da kalmak istediklerini açıkladı.

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