08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Galatasaray pazartesi KAP'acak
Şu ana kadar sadece Arda Turan'ı kadrosuna kattığını duyuran Cimbom, pazartesi 4 yeni transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirecek.
Şu ana kadar sadece Arda Turan'ı kadrosuna kattığını duyuran Cimbom, pazartesi 4 yeni transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirecek. Pazar günü sağlık kontrollerinden geçecek Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Oğulcan Çağlayan ve Omar Elabdellaoui'nin sözleşmelerinin hazır olduğu belirtildi. 4 futbolcu için de bonservis ödenmeyecek. Emre Kılınç'a 8 milyon TL, Oğulcan'a 5 milyon TL, Kerem'e ise 1 milyon TL verileceği Omar'a ise 1 milyon euro ödeneceği iddia edildi.
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