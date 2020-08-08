08 Ağustos 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray pazartesi KAP'acak

Pazartesi KAP'acak
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 08.08.2020

Şu ana kadar sadece 'ı kadrosuna kattığını duyuran Cimbom, pazartesi 4 yeni transferini 'na () bildirecek.

Şu ana kadar sadece 'ı kadrosuna kattığını duyuran Cimbom, pazartesi 4 yeni transferini 'na () bildirecek. Pazar günü sağlık kontrollerinden geçecek Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Oğulcan Çağlayan ve Omar Elabdellaoui'nin sözleşmelerinin hazır olduğu belirtildi. 4 futbolcu için de bonservis ödenmeyecek. Emre Kılınç'a 8 milyon TL, Oğulcan'a 5 milyon TL, Kerem'e ise 1 milyon TL verileceği Omar'a ise 1 milyon euro ödeneceği iddia edildi.
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