Galatasaray'da Muslera'nın yerine iki aday!
Fernando Muslera'nın sakatlanmasıyla yeni sezonda kaleye tecrübeli bir ismi koymak isteyen Galatasaray, yerli isimlere yöneldi. Daha önce de gündeme gelen Başakşehir kalecisi Volkan Babacan ile Çaykur Rizespor'un eldiveni Gökhan Akkan listenin üst sıralarında yer alıyor.
Oyuncuların menajerleriyle kontak kuran sarıkırmızılılar iki ismin de transfere sıcak bakmasıyla elini güçlendirdi. 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın, hafta sonu iki kulübün başkanlarıyla bir araya geleceği öğrenildi.
İKİSİNİN DE KONTRATI SÜRÜYOR
Bir dönem A Milli Takım'ın kalesini koruyan Volkan Babacan, giydiği kaleci kazağı nedeniyle 'Pembe panter' lakabını almıştı. 31 yaşındaki file bekçisinin sezon sonu kontratı bitecekti fakat kulübü Başakşehir 1 yıllık uzatma opsiyonunu kullandı. Ç. Rize'nin 25 yaşındaki kalecisi Gökhan'ın ise 2 sezonluk mukavelesi bulunuyor. Bu sezon 26 maçta görev yapan Gökhan 45 gol yese de 6 maçta kalesini kapatmayı başardı. Volkan ise yerini Mert Günok'a kaptırdığı için sadece 5 maçta oynarken 3'ünde kaleyi kapattı.
(Fotomaç)
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