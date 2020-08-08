08 Ağustos 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Muslera'nın yerine iki aday!

Muslera'nın yerine iki aday!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 08.08.2020 Giriş Tarihi: 08.08.2020

'nın sakatlanmasıyla yeni sezonda kaleye tecrübeli bir ismi koymak isteyen Galatasaray, yerli isimlere yöneldi. Daha önce de gündeme gelen Başakşehir kalecisi ile 'un eldiveni Gökhan Akkan listenin üst sıralarında yer alıyor.

Oyuncuların menajerleriyle kontak kuran sarıkırmızılılar iki ismin de transfere sıcak bakmasıyla elini güçlendirdi. 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın, hafta sonu iki kulübün başkanlarıyla bir araya geleceği öğrenildi.

İKİSİNİN DE KONTRATI SÜRÜYOR

Bir dönem A Milli Takım'ın kalesini koruyan , giydiği kaleci kazağı nedeniyle 'Pembe panter' lakabını almıştı. 31 yaşındaki file bekçisinin sezon sonu kontratı bitecekti fakat kulübü Başakşehir 1 yıllık uzatma opsiyonunu kullandı. Ç. Rize'nin 25 yaşındaki kalecisi Gökhan'ın ise 2 sezonluk mukavelesi bulunuyor. Bu sezon 26 maçta görev yapan Gökhan 45 gol yese de 6 maçta kalesini kapatmayı başardı. Volkan ise yerini 'a kaptırdığı için sadece 5 maçta oynarken 3'ünde kaleyi kapattı.

(Fotomaç)

Nainggolan iddiası haberin devamı

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