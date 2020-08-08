08 Ağustos 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray için Nainggolan iddiası

Nainggolan iddiası
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 08.08.2020

'da geçen sezonlarda da gündeme gelen Radja Nainggolan yeniden yazılmaya başlandı. İtalyan basınında çıkan habere göre; geçen sezon Inter'den Cagliari'ye kiralanan ve kontratı biten 32 yaşındaki futbolcu kadroda istenmiyor.

'da geçen sezonlarda da gündeme gelen Radja Nainggolan yeniden yazılmaya başlandı. İtalyan basınında çıkan habere göre; geçen sezon Inter'den Cagliari'ye kiralanan ve kontratı biten 32 yaşındaki futbolcu kadroda istenmiyor. Orta sahaya sert bir isim arayan Galatasaray da Belçikalı'ya sıcak bakıyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'ın transferini canlı yayında açıkladı! G.Saray'ın transferini canlı yayında açıkladı!
Mehmet Ekici sürprizi! Ezeli rakibe gidiyor Mehmet Ekici sürprizi! Ezeli rakibe gidiyor
G.Saray bir transferi daha bitirdi! 3 yıllık anlaşma G.Saray bir transferi daha bitirdi! 3 yıllık anlaşma
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör