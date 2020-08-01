01 Ağustos 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Bir Bafetimbi Gomis etmediler

Bir Gomis etmediler
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 01.08.2020

Galatasaray, 500 bin euro zam talep eden Bafetimbi 'in bu önerisini reddetmiş ve yollar ayrılmıştı. Ancak Gomis sonrası Cimbom, , Mbaye Diagne, Florin Andone, Kostas Mitroglu için toplam 55 milyon euro'luk bir taahhüttün altına girdi.

Aslan, 500 bin euro zam talep eden Bafetimbi 'in bu önerisini reddetmiş ve yollar ayrılmıştı. Ancak Gomis sonrası Cimbom, , Mbaye Diagne, Florin Andone, Kostas Mitroglu için toplam 55 milyon euro'luk bir taahhüttün altına girdi. Gomis, 6 milyon euro'ya satıldığı Al Hilal'de büyük başarılar elde etti. Kontratı 2 sezon daha uzatıldı.
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