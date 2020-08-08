Galatasaray Hüseyin Atakan Üner için harekete geçti! Hüseyin Atakan Üner kimdir?
Yeni sezon için yerli ve genç oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray, son olarak 24 Erzincanspor forması giyen Kerem Aktürkoğlu ile anlaşmasının ardından TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da forma giyen Hüseyin Atakan Üner'i de gündemine aldı.
Bir süredir sağ kanat için alternatifler araştıran Galatasaray'da teknik heyet, aradığı ismi TFF 1. Lig takımlarından Altınordu'da buldu. Ajansspor'da yer alan habere göre bu oyuncu; Hüseyin Atakan Üner.
Galatasaray yardımcı antrenörü Levent Şahin'in bir süre takip ettikten sonra Fatih Terim'e bildirdiği, Terim'in de çok beğendiği ve onay verdiği 21 yaşındaki futbolcu için Altınordu kulübüyle temasa geçildi. Önümüzdeki hafta içinde tarafların masaya oturması bekleniyor.
LILLE VE BEŞİKTAŞ DA İSTİYOR
Fransız kulübü Lille'in ve Beşiktaş'ın da istediği sağ kanat oyuncusu için sarı-kırmızılılar, İzmir temsilcisinin istediği bonservis ücretini karşılayıp, Atakan'ı kampa yetiştirmeyi hedefliyor. Hüseyin Atakan Üner bu sezon 4 gol atıp 8 asist yaptı.
HÜSEYİN ATAKAN ÜNER KİMDİR?
TFF 1. Lig takımlarından Altınordu'nun, 2 sezon önce Denizlispor'dan transfer ettiği Hüseyin Atakan Üner merkez orta saha, forvet arkası ve sol kanatta görev yapıyor. 1999 doğumlu futbolcu, futbola Denizlispor altyapısında başladı. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 775 Bin Euro olan Hüseyin Atakan Üner, geçtiğimiz sezon Altınordu ile 34 resmi maça çıkarken 4 gol attı ve 8 de asist yaptı.
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