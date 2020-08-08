08 Ağustos 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray Hüseyin Atakan Üner için harekete geçti! Hüseyin Atakan Üner kimdir?

1. Lig'den Galatasaray'a sürpriz transfer!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 08.08.2020

Yeni sezon için yerli ve genç oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray, son olarak 24 Erzincanspor forması giyen Kerem Aktürkoğlu ile anlaşmasının ardından 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da forma giyen Hüseyin Atakan Üner'i de gündemine aldı.

Bir süredir sağ kanat için alternatifler araştıran Galatasaray'da teknik heyet, aradığı ismi 1. Lig takımlarından Altınordu'da buldu. Ajansspor'da yer alan habere göre bu oyuncu; Hüseyin Atakan Üner.

Galatasaray yardımcı antrenörü Levent Şahin'in bir süre takip ettikten sonra 'e bildirdiği, Terim'in de çok beğendiği ve onay verdiği 21 yaşındaki futbolcu için Altınordu kulübüyle temasa geçildi. Önümüzdeki hafta içinde tarafların masaya oturması bekleniyor.

LILLE VE BEŞİKTAŞ DA İSTİYOR

Fransız kulübü Lille'in ve 'ın da istediği sağ kanat oyuncusu için sarı-kırmızılılar, İzmir temsilcisinin istediği bonservis ücretini karşılayıp, Atakan'ı kampa yetiştirmeyi hedefliyor. Hüseyin Atakan Üner bu sezon 4 gol atıp 8 asist yaptı.

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HÜSEYİN ATAKAN ÜNER KİMDİR?

TFF 1. Lig takımlarından Altınordu'nun, 2 sezon önce Denizlispor'dan transfer ettiği Hüseyin Atakan Üner merkez orta saha, forvet arkası ve sol kanatta görev yapıyor. 1999 doğumlu futbolcu, futbola Denizlispor altyapısında başladı. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 775 Bin Euro olan Hüseyin Atakan Üner, geçtiğimiz sezon Altınordu ile 34 resmi maça çıkarken 4 gol attı ve 8 de asist yaptı.

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