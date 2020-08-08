Yıldız isim takımına veda etti! Galatasaray'a geliyor...

G.SARAY'I AÇIKLADI

Omar Elabdellaoui ayrıca "Olympiakos'tan ayrılmak zor bir karardı. Beni takımda tutmaya çalıştılar. Ancak Galatasaray'dan reddedemeyeceğim bir teklif aldım ve gitmeye karar verdim" diye konuştu.

