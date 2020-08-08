08 Ağustos 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Yıldız isim takımına veda etti! Galatasaray'a geliyor...

TFF'nin harcama limitlerini açıklamasının ardın Galatasaray, çalışmalara hız verdi. Yunanistan Ligi takımlarından Olympiakos ile sözleşmesi sona eren Omar Elabdellaoui, Galatasaray'a transferi öncesi takım arkadaşlarına veda etti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.08.2020 14:14
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Yıldız isim takımına veda etti! Galatasaray'a geliyor...

Yunanistan Ligi takımlarından Olympiakos ile sözleşmesi sona eren Omar Elabdellaoui, Galatasaray'a transferi öncesi takım arkadaşlarına veda etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yıldız isim takımına veda etti! Galatasaray'a geliyor...

Olympiakos ile son maçına Wolverhampton deplasmanında çıkan sağ bek Omar Elabdellaoui, Yunan ekibinin UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesinin ardından ayrılık açıklaması yaptı.

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Yıldız isim takımına veda etti! Galatasaray'a geliyor...

28 yaşındaki Norveçli futbolcu "Artık hoşçakal deme zamanı. Burada altı harika yıl geçirdim. Hepinize, bana desteklerinizden dolayı teşekkür ederim. Olympiakos daima hayatımın bir parçası olacak. Olympiakos'u seviyorum, sizler benim ailem oldunuz" dedi.

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Yıldız isim takımına veda etti! Galatasaray'a geliyor...

G.SARAY'I AÇIKLADI

Omar Elabdellaoui ayrıca "Olympiakos'tan ayrılmak zor bir karardı. Beni takımda tutmaya çalıştılar. Ancak Galatasaray'dan reddedemeyeceğim bir teklif aldım ve gitmeye karar verdim" diye konuştu.

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Yıldız isim takımına veda etti! Galatasaray'a geliyor...

Son olarak Omar Elabdellaoui "Olympiakos gerçekten benim ikinci ailem. Umarım işler yolunda gider ve Olympiakos şampiyon olur." dedi.

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