01 Ağustos 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Aleksandr Kokorin Spartak Moskova'yı seçti

Spartak'ı seçti
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.08.2020

Aleksandr Kokorin, Galatasaray'a önerildi. Sarı-kırmızılı takım Weissman ile birlikte Rus golcüyü de gündemine aldı. Ancak Rusya'dan gelen haberler çok da parlak değil.

Aleksandr Kokorin, Galatasaray'a önerildi. Sarı-kırmızılı takım Weissman ile birlikte Rus golcüyü de gündemine aldı. Ancak Rusya'dan gelen haberler çok da parlak değil. Sport Express gazetesi, Kokorin'in 'nın kulüp binasına gittiğini ve iki tarafın anlaştığını iddia etti. Zenit ile sözleşmesi bitecek olan Kokorin'in Spartak tarafından 3 yıllık imzasının yarın açıklanacağını duyurdu.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Yıldız golcü G.Saray'a gelmek için idmana çıkmayı reddetti! Yıldız golcü G.Saray'a gelmek için idmana çıkmayı reddetti!
Falcao ve Belhanda G.Saray'dan ayrılıyor! Yerlerine iki dünya yıldızı birden Falcao ve Belhanda G.Saray'dan ayrılıyor! Yerlerine iki dünya yıldızı birden
Cimbom'da beklenmedik ayrılık! Terim'in jokeriydi Cimbom'da beklenmedik ayrılık! Terim'in jokeriydi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör