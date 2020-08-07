UEFA'dan Galatasaray açıklaması! FFP yükümlülükleri...

Geçtiğimiz yıllarda Galatasaray ile Finansal Fair-Play (FFP) kapsamında anlaşma yapan UEFA, sarı-kırmızılı takımın 2019-2020 yılında yükümlülüklerini yerine getirdiğini açıkladı.

UEFA'dan Galatasaray açıklaması geldi.

Sarı-kırmızılı ekip, Finansal Fair Play kuralları çerçevesinde UEFA ile bir anlaşma yapmıştı. Yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı kulüp 2020-2021 sezonunda mali açıdan tüm yükümlülüklerine yerine getirdi.

Öte yandan UEFA, başa baş şartına uymayan Başakşehir ile yeni bir anlaşma imzalandığını açıkladı.

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