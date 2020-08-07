07 Ağustos 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'a Herrerin müjdesi! Ayrılığa onay çıktı

Galatasaray'a kaleci müjdesi! Ayrılığa onay çıktı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 Giriş Tarihi: 07.08.2020

Tecrübeli kalecisi 'nın uzun süreli sakatlığı nedeniyle yeni sezon için kaleci arayışlarına başlayan Galatasaray, 'da forma giyen İspanyol file bekçisi Iago Herrerin'i gündemine almıştı. ekibinin sportif direktörü Rafa Alkorta, yaptığı açıklamada 32 yaşındaki kalecinin ayrılığına onay verdi.

'nın sakatlığının ardından yeni bir kaleci arayışına giren Galatasaray, birçok ismi gündemine alırken, bu isimlerin son halkası Herrerin olmuştu.

Bonservisi 'da bulunan Herrerin için kulübün sportif direktörü Rafael Alkorta konuştu.

Alkorta, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Şu anda düşünmemiz gereken şey, oyuncumuz için bir teklif geldiğinde ayrılığını kolaylaştırabilmek. Onunla konuştum ve 'Bir yıllık sözleşmen daha var ve sen rekabetçi bir kalecisin.' Bir teklif gelmediği sürece kalabilir. Sözleşmesinde ayrılığı için yazan madde belli. Çok iyi bir kaleci ve piyasa değeri yüksek. Umarım onu iyi bir kulüp alır. Tabii bu teklif her iki taraf için de uygun olmalı.' dedim. " ifadelerini kullandı.

RESMİ TEKLİF VAR MI?
İspanyol basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre Herrerin için henüz resmi bir teklif yok ancak gelindiği taktirde Bilbao'lu yöneticiler bunu kabul edecek.

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