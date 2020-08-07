07 Ağustos 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray Omar Elabdellaoui transferini bitirdi! 3 yıllık anlaşma

G.Saray bir transferi daha bitirdi! 3 yıllık anlaşma
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 Giriş Tarihi: 07.08.2020

Yeni sezon kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren ve ilk olarak transferini resmiyete kavuşturan , sağ bek transferini de bitiriyor. Sözleşmesi sona eren Mariano ile yollarını ayıran Aslan, bu bölge için forması giyen ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

2020/2021 sezonunda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan 'da hareketliliği başladı. İlk olarak eski futbolcusu 'ı renklerine bağlayan ve Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu gibi isimlerle de anlaşma sağlayan Cimbom, sağ bek transferini de bitiriyor.

Sözleşmesi biten tecrübeli futbolcu Mariano'nun ülkesine dönmesinin ardından bu bölgeye takviye yapmak için arayışlarını hızlandıran sarı-kırmızılılar, Yunan ekibi 'ta forma giyen Norveçli futbolcu ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

YILLIK 1 MİLYON EURO KAZANACAK

Fanatik'in haberine göre, 28 yaşındaki futbolcu Galatasaray'dan yıllık 1 milyon Euro kazanacağı ve transferin önümüzdeki günlerde resmen açıklanacağı belirtildi.

47 MAÇTA 1 GOL 2 ASİST

Yunan ekibiyle bu sezon 47 maçta forma giyen Elabdellaoui 1 gol 2 asistlik performans sergiledi. Norveçli oyuncunun sözleşmesi 31 Ağustos'ta sona erecek.

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