Galatasaray Omar Elabdellaoui transferini bitirdi! 3 yıllık anlaşma
Yeni sezon kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren ve ilk olarak Arda Turan transferini resmiyete kavuşturan Galatasaray, sağ bek transferini de bitiriyor. Sözleşmesi sona eren Mariano ile yollarını ayıran Aslan, bu bölge için Olympiakos forması giyen Omar Elabdellaoui ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
2020/2021 sezonunda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı. İlk olarak eski futbolcusu Arda Turan'ı renklerine bağlayan ve Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu gibi isimlerle de anlaşma sağlayan Cimbom, sağ bek transferini de bitiriyor.
Sözleşmesi biten tecrübeli futbolcu Mariano'nun ülkesine dönmesinin ardından bu bölgeye takviye yapmak için arayışlarını hızlandıran sarı-kırmızılılar, Yunan ekibi Olympiakos'ta forma giyen Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
YILLIK 1 MİLYON EURO KAZANACAK
Fanatik'in haberine göre, 28 yaşındaki futbolcu Galatasaray'dan yıllık 1 milyon Euro kazanacağı ve transferin önümüzdeki günlerde resmen açıklanacağı belirtildi.
47 MAÇTA 1 GOL 2 ASİST
Yunan ekibiyle bu sezon 47 maçta forma giyen Elabdellaoui 1 gol 2 asistlik performans sergiledi. Norveçli oyuncunun sözleşmesi 31 Ağustos'ta sona erecek.
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