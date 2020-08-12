12 Ağustos 2020, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'dan merak uyandıran transfer paylaşımı! Emre Kılınç...
Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan'ı resmen açıklayan Galatasaray, merak uyandıran bir paylaşım daha yaptı. Sarı-kırmızılı takım sesli tweet paylaşırken, bu transferin Emre Kılınç olması bekleniyor.
Galatasaray, yeni transferini açıklıyor... Sarı kırmızılı kulüp, 11 Ağustos Salı günü önce sesli mesaj yayınlamış ve ardından Oğulcan Çağlayan'ın transfer edildiğini duyurmuştu.
BU KEZ KİM?
Galatasaray, bu kez bir ıslık sesiyle tezahürat paylaştı ve taraftarlar, bu ismin kim olduğunu düşünmeye başladı. Öte yandan sesin, Emre Kılınç olacağı iddia edildi.
YUSUF GÜNAY'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM!
Öte yandan Galatasaray yöneticisi Yusuf Günay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe'nin Mert Hakan Yandaş transferina atıfta bulunarak, "Sevgi parayla ölçülmez" dedi.
🎶 🤔 pic.twitter.com/zUtVG91gpm— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 12, 2020
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama