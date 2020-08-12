12 Ağustos 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'dan merak uyandıran transfer paylaşımı! Emre Kılınç...

O paylaşım merak uyandırdı! G.Saray ve transfer...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 Giriş Tarihi: 12.08.2020

ve Oğulcan Çağlayan'ı resmen açıklayan , merak uyandıran bir paylaşım daha yaptı. Sarı-kırmızılı takım sesli tweet paylaşırken, bu transferin Emre Kılınç olması bekleniyor.

, yeni transferini açıklıyor... Sarı kırmızılı kulüp, 11 Ağustos Salı günü önce sesli mesaj yayınlamış ve ardından Oğulcan Çağlayan'ın transfer edildiğini duyurmuştu.

BU KEZ KİM?

Galatasaray, bu kez bir ıslık sesiyle tezahürat paylaştı ve taraftarlar, bu ismin kim olduğunu düşünmeye başladı. Öte yandan sesin, Emre Kılınç olacağı iddia edildi.

YUSUF GÜNAY'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM!

Öte yandan Galatasaray yöneticisi Yusuf Günay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe'nin Mert Hakan Yandaş transferina atıfta bulunarak, "Sevgi parayla ölçülmez" dedi.

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