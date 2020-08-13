13 Ağustos 2020, Perşembe
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Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı ekibin Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki sabah antrenmanında sağlık kontrolünden geçen bazı oyuncular yer almadı. Diğer oyuncular ise aerob koşu yaptı.
Akşam idmanına ise core aktivasyon çalışmasıyla başlandı. Teknik çalışmalarla süren antrenmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik pas oyunları oynandı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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