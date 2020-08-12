12 Ağustos 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Albert Riera Galatasaray'a geri döndü!

Yeniden G.Saray'da! Eski oyuncu...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 Giriş Tarihi: 12.08.2020

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren , teknik ekibe eski futbolcusu 'yı dahil etti. 38 yaşındaki eski futbolcu, yeni dönemde teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılarından biri olacak.

Geçtiğimiz sezonu istediği gibi tamamlayamayan , yeni sezon hazırlıklarına bugün başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenmanını gerçekleştiren Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Fatih Terim'in ekibi de yenilendi. Galatasaray'ın eski futbolcusu , teknik direktör Fatih Terim'in yardımcısı olarak antrenmana çıktı.

Hasan Şaş, Ümit Davala ve Levent Şahin'in ardından İmparator, yardımcıları olarak futbolu bırakan Selçuk İnan, eski öğrencileri Necati Ateş ve Albert Riera'yı belirledi. Riera, 2011/2012 yılında Yunan ekibi Olimpiakos'tan Galatasaray'a transfer olmuş, 2014 yılına kadar da Süper Lig'de top koşturmuştu.

Öte yandan, bugünkü idmana resmi sözleşmeye imza atan Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan da katıldı.

Riera Galatasaray'a döndü

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