07 Ağustos 2020, Cuma

GALATASARAY

Beto Galatasaray'a mesaj yolladı! "Gelmeye hazırım"

Beto mesajı yolladı! Gelmeye hazırım
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.08.2020

'nın sakatlığı sonrasında kaleci arayışlarına başlayan 'a, 'den ayrılan Beto'dan mesaj geldi. Portekizli kaleci, "Galatasaray’da oynamaya açığım" ifadelerini kullandı.

'den ayrılan Beto, ile anılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Radyospor'da Özgür Sancar'ın konuğu olan Portekizli kaleci, "Galatasaray'da oynamaya açığım, koşullar oluşursa benim için büyük bir meydan okuma olur. Muslera kişisel olarak arkadaşım, onunla iyi anlaşacağımızı düşünüyorum" diye konuştu. Göztepe'nin kendisine yeni sözleşme önermemesine şaşırdığını dile getiren 35 yaşındaki file bekçisi, "Niye bana yeni sözleşme vermediler, anlamış değilim" dedi.

2017 yaz sezonunda Sporting'den Göztepe'ye transfer olan Beto, 3 sezon boyunca sarı-kırmızılı takımda istikrarlı bir grafik sergilemişti.

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