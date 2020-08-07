Beto Galatasaray'a mesaj yolladı! "Gelmeye hazırım"

Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrasında kaleci arayışlarına başlayan Galatasaray'a, Göztepe'den ayrılan Beto'dan mesaj geldi. Portekizli kaleci, "Galatasaray’da oynamaya açığım" ifadelerini kullandı.

Göztepe'den ayrılan Beto, Galatasaray ile anılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Radyospor'da Özgür Sancar'ın konuğu olan Portekizli kaleci, "Galatasaray'da oynamaya açığım, koşullar oluşursa benim için büyük bir meydan okuma olur. Muslera kişisel olarak arkadaşım, onunla iyi anlaşacağımızı düşünüyorum" diye konuştu. Göztepe'nin kendisine yeni sözleşme önermemesine şaşırdığını dile getiren 35 yaşındaki file bekçisi, "Niye bana yeni sözleşme vermediler, anlamış değilim" dedi.

2017 yaz transfer sezonunda Sporting'den Göztepe'ye transfer olan Beto, 3 sezon boyunca sarı-kırmızılı takımda istikrarlı bir grafik sergilemişti.

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