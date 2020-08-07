07 Ağustos 2020, Cuma

GALATASARAY

Belhanda için yeni umut

Belhanda için yeni umut
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.08.2020

, takımdaki maliyetli isimlerden biri olan ve sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Younes 'yı bonservisiyle göndermek istiyor. Faslı yıldıza bu kapsamda teklifler gelmeye başladı.

'ın en yüksek maliyetli ilk 4 oyuncusu arasında bulunan Younes 'ya teklifler gelmeye başladı. Faslı futbolcu için İtalya, İspanya ve Arabistan'dan iki takım yöneticisinin Younes Belhanda için bilgi aldığı öğrenildi. Temas kuran takımlara, tecrübeli futbolcunun bonservisinin 5 milyon euro olduğu bildirildi ve bu konuda pazarlıklar yürütüldüğü kaydedildi.

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