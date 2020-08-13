13 Ağustos 2020, Perşembe

GALATASARAY

Hasan Şaş'ın istifasında dikkat çeken detay! Albert Riera...

Hasan Şaş'ın istifasında dikkat çeken detay! Albert Riera...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 Giriş Tarihi: 13.08.2020

'da geçtiğimiz aylarda istifa ederek sarı-kırmızılı kulüpten ayrılan 'ın futbolcularla yapılan telekonferansa davet edilmemesi ve Florya'daki toplantıya çağrılmaması nedeniyle istifa ettiği öne sürülmüştü. 44 yaşındaki antrenörün istifasında Terim'in yeni yardımcısı 'nın da etkili olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

'da teknik direktör 'in yardımcılarından olan , geçtiğimiz mayıs ayında istifa ederek sarı-kırmızılı takımdan ayrılmıştı. Şaş'ın istifa sebepleri olarak ise futbolcularla yapılan telekonferansa davet edilmemesi ve Florya'da gerçekleşen toplantıya çağrılmaması öne sürülmüştü. Ancak 44 yaşındaki antrenörün istifasının gerçek sebebi ortaya çıktı.

RIERA'NIN GELECEĞİNİ ÖĞRENİNCE İSTİFA ETTİ

Ajansspor'un haberine göre Hasan Şaş, karantina sürecinde Galatasaray'ın yardımcı antrenörlük görevine getirdiği 'nın takıma dahil olacağını öğrenerek istifa kararı aldı. Haberde ayrıca Şaş'ın Riera hamlesiyle birlikte kendisinin artık düşünülmemesine üzüldüğü ve bu karara bozulduğu belirtildi.

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