Hasan Şaş'ın istifasında dikkat çeken detay! Albert Riera...

Galatasaray'da geçtiğimiz aylarda istifa ederek sarı-kırmızılı kulüpten ayrılan Hasan Şaş'ın futbolcularla yapılan telekonferansa davet edilmemesi ve Florya'daki toplantıya çağrılmaması nedeniyle istifa ettiği öne sürülmüştü. 44 yaşındaki antrenörün istifasında Terim'in yeni yardımcısı Albert Riera'nın da etkili olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılarından olan Hasan Şaş, geçtiğimiz mayıs ayında istifa ederek sarı-kırmızılı takımdan ayrılmıştı. Şaş'ın istifa sebepleri olarak ise futbolcularla yapılan telekonferansa davet edilmemesi ve Florya'da gerçekleşen toplantıya çağrılmaması öne sürülmüştü. Ancak 44 yaşındaki antrenörün istifasının gerçek sebebi ortaya çıktı.

RIERA'NIN GELECEĞİNİ ÖĞRENİNCE İSTİFA ETTİ

Ajansspor'un haberine göre Hasan Şaş, karantina sürecinde Galatasaray'ın yardımcı antrenörlük görevine getirdiği Albert Riera'nın takıma dahil olacağını öğrenerek istifa kararı aldı. Haberde ayrıca Şaş'ın Riera hamlesiyle birlikte kendisinin artık düşünülmemesine üzüldüğü ve bu karara bozulduğu belirtildi.

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