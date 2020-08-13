Hasan Şaş'ın istifasında dikkat çeken detay! Albert Riera...
Galatasaray'da geçtiğimiz aylarda istifa ederek sarı-kırmızılı kulüpten ayrılan Hasan Şaş'ın futbolcularla yapılan telekonferansa davet edilmemesi ve Florya'daki toplantıya çağrılmaması nedeniyle istifa ettiği öne sürülmüştü. 44 yaşındaki antrenörün istifasında Terim'in yeni yardımcısı Albert Riera'nın da etkili olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılarından olan Hasan Şaş, geçtiğimiz mayıs ayında istifa ederek sarı-kırmızılı takımdan ayrılmıştı. Şaş'ın istifa sebepleri olarak ise futbolcularla yapılan telekonferansa davet edilmemesi ve Florya'da gerçekleşen toplantıya çağrılmaması öne sürülmüştü. Ancak 44 yaşındaki antrenörün istifasının gerçek sebebi ortaya çıktı.
RIERA'NIN GELECEĞİNİ ÖĞRENİNCE İSTİFA ETTİ
Ajansspor'un haberine göre Hasan Şaş, karantina sürecinde Galatasaray'ın yardımcı antrenörlük görevine getirdiği Albert Riera'nın takıma dahil olacağını öğrenerek istifa kararı aldı. Haberde ayrıca Şaş'ın Riera hamlesiyle birlikte kendisinin artık düşünülmemesine üzüldüğü ve bu karara bozulduğu belirtildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama