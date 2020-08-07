Galatasaray Ali Yavuz Kol ile nikah tazeledi!

Gelecek sezon rotasyonu bol bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, alt yapısından yetişen Ali Yavuz Kol ile sözleşme uzattı.

Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, alt yapısından yetişen ve geçtiğimiz sezon Tarsus İdman Yurdu'nda kiralık olarak forma giyen 19 yaşındaki futbolcusu Ali Yavuz Kol'un sözleşmesini uzattı. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ali Yavuz Kol'un sözleşmesi 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır." ifadeleri yer aldı.

ALİ YAVUZ KOL KİMDİR?

29 Ocak 2001 Antalya doğumlu olan Ali Yavuz Kol, futbola Galatasaray altyapısında başladı. 1.75 boyunda olan ve santrafor bölgesinde forma giyen Ali Yavuz Kol, Galatasaray A takımı kadrosunda yer alıyor. Sağ ayağını kullanan oyuncu geçtiğimiz sezon Tarsus İdman Yurdu'nda kiralık olarak forma giyecek.

Profesyonel futbolcumuz Ali Yavuz Kol'un sözleşmesi 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. pic.twitter.com/McKqGI63xB — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 7, 2020

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