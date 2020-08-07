07 Ağustos 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da rota yeniden Nazım Sangare

Rota yeniden Sangare
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.08.2020

Stoper bölgesinde yerli alternatif oluşturmak isteyen , Antalyaspor'dan 'yi yeniden gündemine aldı.

, yerli transferdeki hedefleri arasında yer alan Antalyasporlu Nazim Sangare için yine yeniden girişimlerde bulunacak. Sarı-kırmızılı yönetim, 26 yaşındaki sağ bek için göndermeyi düşündüğü yerli ve yabancı oyuncuları takasta kullanmayı planlıyor.

Beto mesajı yolladı! haberin devamı

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