Galatasaray'da rota yeniden Nazım Sangare

Stoper bölgesinde yerli alternatif oluşturmak isteyen Galatasaray, Antalyaspor'dan Nazım Sangare'yi yeniden gündemine aldı.

Galatasaray, yerli transferdeki hedefleri arasında yer alan Antalyasporlu Nazim Sangare için yine yeniden girişimlerde bulunacak. Sarı-kırmızılı yönetim, 26 yaşındaki sağ bek için göndermeyi düşündüğü yerli ve yabancı oyuncuları takasta kullanmayı planlıyor.

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