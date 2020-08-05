Trabzonspor'da akıl oyunları!

TFF, Trabzonspor’un harcama limitini yüzde 15 sapma tutarı dahil 152.395.425 TL olarak açıkladı. Fırtına’nın devam eden sözleşmeler göz önüne alındığında mevcut kadro tutarı 89.484.113 TL. Karadeniz ekibi kadrosunu korursa 62.9 milyon TL veya 7.6 milyon euro limiti olduğunu gösteriyor. Bordo-mavili yönetim, Uğurcan Çakır’ın olası satışından harcama limitini artırmayı hedefliyor.

Futbol dünyasında dün gözler Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklayacağı harcama limitlerindeydi. Kulüp Lisans Kurulu, Trabzonspor'un takım harcama limitini 132.517.761 TL olarak hesapladı. Yüzde 15'lik sapma dahil tutar da 152.395.425 TL oldu. Bordo- mavililer, geçtiğimiz yıllarda kadro kalitesini aynı seviyede tutarak, ücretleri düşürmeyi başarmıştı. Fırtına'da yönetim Lisans Kurulu'nun açıklamasının hemen ardından yeni sezon transferleri için fikir alışverişinde bulundu.



NOKTA ATIŞI OLMALI



Trabzonspor'da Manoel Messias, Badou Ndiaye gibi kiralık oyuncularla devam edilmeyeceği kendilerine iletildi. Novak ve Sosa'nın da kontratları sona erdi. Bu rakamlar düştükten sonra bordo-mavililerin transferler öncesi mevcut kadrosuna 89.484.113 TL ödeyecek. Harcama limitinden geriye 62.9 milyon TL ya da 7.6 milyon euro kalacak. Karadeniz ekibinin idarecileri son dönemde olduğu gibi 'nokta atışı' transferler yapmaları gerektiği konusunda birleştiler.

UĞURCAN GİDEBİLİR



Trabzonspor'da gözler Uğurcan Çakır'da... Premier Lig ekiplerinden şu ana kadar 15 milyon euro'ya kadar teklifler gelen 24 yaşındaki eldivenin olası satışı da harcama limitlerinin esnemesine neden olacak. Satışın tamamı değil belli bir kısmı limitlere aktarılabiliyor. Bordo-mavililer, Uğurcan'ı en azından 20-25 milyon euro bandında bir rakama satarak harcama limitlerini artırmayı hedefliyor.



SOSA VE NOVAK BELİRLEYİCİ OLACAK



Karadeniz temsilcisinde kontratları sona eren Jose Sosa ve Filip Novak'ın durumları belirsiz. Yönetim, Sosa'ya 2, Novak'a ise 1.3 milyon euro önermişti. İki isim de "Evet" derse harcama limitinin önemli bir bölümü Sosa ve Novak'a gidecek.







KİRALIKLAR DÖNÜYOR

Fırtına'nın 18 oyuncusunun kiralık sözleşmeleri sona erdi ve bordo-mavili ekibe döndüler. Peki bu isimler geride bıraktığımız sezonu nasıl geçirdiler?



EDGAR LE: Feyenoord'da 4'ü Avrupa Ligi olmak üzere 21 maçta oynadı.

Y.EMRE ÇAKIR: 24 Erzincanspor'da 5'i Türkiye Kupası'nda olmak üzere 14 maçta oynadı. 2 gol attı.

A.OSMAN KARNAPOĞLU: Yomraspor'da sadece 8 maça çıktı.

TUNAHAN ERGÜL: A.Hopa'nın değişmezleri arasına girdi. 30 maçta oynadı, takımını play-off'a soktu.

AHMET EREN: Çankaya'da başarılı bir sezon geçirdi. 27 maçta 1 gol attı.

SAMİCAN ÖZKAN: Muğlaspor 11'ine yerleşti. 25 maçta 1 gol attı.

H. MERT KURT: Yomraspor'da sadece 1 karşılaşmaya çıkabildi.

BEHLÜL AYDIN: Sancaktape'de 9 karşılaşmada boy gösterdi. Sezonu 1 gol, 1 asistle tamamladı.

B.SEFA KARA: Kastamonu'da 25 maçta şans yakaladı. 2 defa ağları

ANDUSİC: Balıkesir'de fazla şans bulamadı.11 maçta 1 gol attı.

FIRATCAN ÜZÜM: Ümraniyespor'da 3 karşılaşmada oynadı.

SERTAN İRKİLMEZ: Bayburt İl Özel İdare'de bu sezon çok sakatlık yaşadı. Sadece 7 maç oynayabildi.

BURAK TEMİR: Bodrum ve Yomra'da tutunamadı. Toplamda 6 maça çıktı.

T. REŞAT BULUT: Alemdağ'a kiralanan forvet 16 maçta 1 gol attı.

FURKAN YILDIRIM: Çankaya'nın en önemli oyuncularından oldu. 20 defa şans buldu, 2 gol attı.

FURKAN TÜTÜNCÜ: Çankaya ve Bayburt İdare'de forma giyen genç forvet 25 maçta 1 gol atabildi.

MERT KURT: Çankaya'da düzenli şans buldu. 22 yaşındaki orta saha 27 maçta 1 asist yaptı.

CAFER TOSUN: Sarıyer'e kiralandı. 2 maça çıktı, 1 gol attı.

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