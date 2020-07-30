30 Temmuz 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'dan transferde Shon Weissman hamlesi!

Yok böyle bir istatistik! G.Saray'a süper golcü
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 30.07.2020 Giriş Tarihi: 30.07.2020

Cemil Usta Sezonu'nda forvet Falcao ve Andone'nin sakatlanmasıyla bu bölgede çok sıkıntı çeken , hücum hattına sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, Avusturya liginde 31 maçta 30 gol 7 asistle oynayan 'ı transfer listesine aldı.

Bu sezon forvet hattında büyük sıkıntı yaşayan 'da Wolfsberger'den gündemde kalmaya devam ediyor. Avusturya basınından Kleine Zeitung'da yer alan habere göre 24 yaşındaki İsrailli golcü, sarı-kırmızılı takıma transfer olmaya çok yakın... Haberde, Weissman'ın İngiltere veya Almanya'da oynamak istediği ancak bu liglerden teklif gelmediği bildirildi. Transfer için en muhtemel kulübün ise Galatasaray olduğu vurgulandı.

1 YIL SONRA BİTECEK

Kariyerine Maccabi Haifa'da başlayan Weissman, 2019'da Wolfsberger'e transfer oldu. Yıldızı bu sezon parlayan golcü, çıktığı 31 lig maçında 30 gol ve 7 asiste imzasını atarak dikkatleri üzerine çekti. Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Weissman'ın Transfermarkt değeri 6 milyon euro... Oyuncunun, büyük bir takıma gitmek istemesinin Galatasaray'ın transferi daha düşük bir maliyetle bitirmesini sağlayabileceği yorumları yapılıyor. (Fotomaç)

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