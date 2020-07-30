30 Temmuz 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray Fenerbahçe'nin istediği Nuri Şahin'in peşinde!

G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı! Bonservisi elinde...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 30.07.2020

'dan Fenerbahçelileri kızdıracak hamle... Sarı-kırmızılı takım, Selçuk İnan'ın futbolu bırakması, Seri ve Lemina'nın da takımlarına geri dönmesi nedeniyle orta alana yapmak istiyor. Bu kapsamda gündeme gelen isim ise, F.Bahçe'nin ilgilendiği ...

Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen ve için kolları sıvayan 'da öncelik orta sahada... Bu sezon Cimbom'da kiralık forma giyen Lemina ve Seri'nin sözleşmelerinin sona ermesi, kaptan Selçuk İnan'ın kariyerine nokta koymasının ardından ön libero arayışları hız kazandı. Ayrıca yabancı sayısının kademeli olarak azaltılacak olması da gurbetçi oyuncuları bir anda gündeme getirdi. Bu gelişmelerin ardından ismi, teknik direktör Fatih Terim'in gündemine geldi.

BONSERVİSİ ELİNDE

Werder Bremen ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 31 yaşındaki futbolcunun, Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyordu. Ancak Başkan Ali Koç, Nuri'yi veto edince transferi yattı. Arda Turan'ı takım içindeki abilik için isteyen Fatih Terim'in Nuri'ye de benzer bir misyon yüklemek istediği bildirildi. 16 yaşındaki ilk kez milli formayı verdiği Nuri'yi kadroya katarak tecrübesinden yararlanmayı düşündüğü kaydedildi. Başarılı futbolcunun da Galatasaray'a sıcak baktığı belirtiliyor. (Fotomaç)

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