05 Ağustos 2020, Çarşamba

GALATASARAY

İşte Arda Turan'ın Galatasaray'a transferi sonrası ilk açıklamaları!

Arda Turan: Duygular çok derin
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 05.08.2020 Giriş Tarihi: 05.08.2020

Transferi uzun süredir gündemde olan , 'a imzayı attı. Arda Turan kulüp televizyonuna imza sonrası açıklamalarda bulundu.

9 yıl aradan sonra yuvasına dönen , Televizyonu'na özel açıklamalarda bulundu. Arda Turan, "Duygular çok derin. Zaman çok fazla yorum yapma ve konuşma zamanı değil. Benim için bir an önce sahaya çıkıp mücadele etme zamanı. Sayın Başkan 'e ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Hocama bir şeyler söylemek istiyorum tekrardan bizi kavuşturduğu için. Hem formama hem camiama hem de hocama kavuşacağım için çok mutluyum. İnşallah her şey iyi olacak. En güzel günleri, başarılı günleri tekrardan hem Türkiye'de hem de Avrupa'da yaşamak dileğiyle. Taraftarı çok özledim. Onlarla kavuşacağım günü bekliyorum. İnşallah en kısa zamanda görüşürüz. Florya'daki birçok personelle uzun süreler dostluğumuz, arkadaşlığımız devam etti. Tekrardan çalışma arkadaşı olmak bizim için çok iyi olacak. Zamanında benim ismimi çocuklarına koymuşlardı. Şimdi yeni Ardalarla beraber orada oynama zamanı. Tekrardan Galatasaraylı Arda'yı, Galatasaray'ın evladı Arda'yı herkese göstereceğime inanıyorum. Galatasaray forması altında hayatım boyunca çok iyi mücadele ettim. Taraftarımız bana inansın, güvensin. Onları nasıl buradan heyecanlandırarak gittiysem, bu formayı, bu camianın ismini en yüksek yerlere taşıdıysam şimdi bu forma altında da aynısını yapacağım. Buna inanıyorum. Bu yetenekler, bu oyun zekâsı hala bende. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle. İlk antrenmanı iple çekiyorum." ifadelerini kullandı.

MUSTAFA CENGİZ'DEN ARDA TURAN AÇIKLAMASI!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Arda Turan Galatasaray'da Arda Turan Galatasaray'da
Yusuf Günay'dan harcama limiti açıklaması! Yusuf Günay'dan harcama limiti açıklaması!
Karar verildi! Trezeguet hangi takıma gidecek? Karar verildi! Trezeguet hangi takıma gidecek?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör