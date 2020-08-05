05 Ağustos 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Falcao'dan Arda Turan'a hoş geldin mesajı

Falcao'dan Arda'ya hoş geldin mesajı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 05.08.2020 Giriş Tarihi: 05.08.2020

'ın Kolombiyalı yıldızı , sarı-kırmızılı takıma olan 'den takım arkadaşı için hesabından 'hoş geldin' mesajı yayınladı.

Kolombiyalı golcü ile , 'da tekrar buluştu. Sarı-kırmızılılar olan Arda, Falcao ile İspanya'nın ekibinde beraber başarılı bir dönem geçirmiş, Avrupa Ligi, UEFA ve 'nı kazanmıştı. Falcao, hesabından Galatasaray'ın Arda paylaşımını alıntılayarak, başarılı futbolcuya 'Hoş geldin' notunu ekledi.

Arda Turan Galatasaray'da haberin devamı

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