Mustafa Cengiz'den Arda Turan açıklaması! "Teknik ekibin isteği üzerine..."

Galatasaray, deneyimli oyuncu Arda Turan ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, "Teknik ekibin yazılı ve ısrarlı isteği üzerine Arda Turan ile anlaşmaya vardık" ifadelerini kullandı ve transferin bittiğini doğrulaşmış oldu.

Galatasaray, Arda Turan ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. Deneyimli yıldızın sarı-kırmızılılarda 66 numaralı formayı giyeceği öğrenilirken, Aslan'ın başkanı Mustafa Cengiz açıklamalarda bulundu.

Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde:

"Teknik ekibin yazılı ve ısrarlı isteği üzerine Arda Turan ile anlaşmaya vardık"

"Bizi 2 yıl üst üste şampiyon yapan teknik direktörümüz ve ekibinin isteği üzerine eski futbolcumuz ile yeniden bir aradayız. Her açıdan hayırlı olacağına inanıyorum"

"Herkes hata yapabilir, önemli olan bunlardan dönmektir. Geçmiş geçmişte kalmıştır"

"Değerli teknik ekibimizin isteği ve ihtiyaçları doğrultusunda Arda Turan transferimiz gerçekleştirilmiştir"

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