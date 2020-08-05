Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Arda Turan ile anlaştı. Deneyimli oyuncunun sarı-kırmızılılarla 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı ve 66 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.

Galatasaray Arda Turan anlaşmaya vardı.

Hürriyet'in haberine göre; Arda Turan, TT Stadı'nda görüntülendi. Daha sonra2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın aracı ile başkan Mustafa Cengiz'in evine gitti.

Tecrübeli futbolcunun sarı-kırmızılılarla 1+1 yıllık sözleşmeye imza attığı ve 66 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.

6 YIL FORMASINI GİYDİ

2000 yılında altyapısına girdiği Galatasaray'ın formasını 6 yıl profesyonel olarak giyen Arda, 2005-2011 yıllarında 130 maça çıkıp 25 gol kaydetti. 33 yaşındaki futbolcu, sarı kırmızılı ekipten 2011 yılında ayrıldı ve Atletico Madrid'in yolunu tuttu. Milli orta saha, daha sonrasında sırasıyla FC Barcelona ve İstanbul Başakşehir'de ter döktü.

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