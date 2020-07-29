29 Temmuz 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Fatih Terim ne yapacak?

Fatih Terim ne yapacak?
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 29.07.2020

, ve sarı-kırmızılı kulübün gündeminde yer almaya devam ediyor.

, ve sarı-kırmızılı kulübün gündeminde yer almaya devam ediyor. Kariyerleri düşüşte olan bu isimlerden Arda son 3 senede ve Başakşehir'de forma giyemedi, Semih'in macerası başarısızdı ve Emre de Deportivo ile İspanya 3. Ligi'ne düştü. "Futbolcuların geçmişine yatırım yapmamalıyız'' diyen Terim'in nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.
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