05 Ağustos 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da Ryan Donk depremi!

Ryan Donk depremi!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.08.2020

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da 'in gelecek sezon kadrosunda görmek istediği Ryan Donk, yönetimin teklif ettiği maaşında indirim teklifini kabul etmedi.

Nagatomo, Mariano ve Selçuk İnan'ı gönderen Galatasaray'da , Ryan Donk için 'Kalsın' raporu vermişti. Ancak henüz yol alınamadı. Sarı-kırmızılı yönetimin, 1.9 milyon euro garanti paraya oynayan Donk'tan ücretinde yüzde 50 indirim yapmasını talep ettiği, Hollandalı futbolcunun da buna sıcak bakmadığı ifade edildi. Bu nedenle taraflar arasındaki görüşmelerin uzadığı bildirildi.

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