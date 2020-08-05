05 Ağustos 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'dan transfer bombası! Mario Götze...

Galatasaray'dan transfer bombası! Dünya yıldızı...
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 05.08.2020 Giriş Tarihi: 05.08.2020

Belhanda’yı gözden çıkaran Cimbom, bonservisi elinde olan 28 yaşındaki futbolcu ile temasa geçti. Götze’nin ikna edilmesi için yoğun çaba harcanıyor.

Galatasaray Teknik Direktörü , Belhanda'yı yeni sezonda kadroda düşünmüyor. Satılır ve üzerine bir de bonservis bedeli gelirse Götze alınacak. Tabii bonservisi elinde olan Alman oyuncu bu süreçte başka takıma gitmezse... Alman futbolcunun ikna edilmesi için görüşmeler devam ediyor. Ancak Belhanda kalma konusunda diretirse Terim kesinlikle oyun aklı olacak, daha düşük maliyetli bir isim de arıyor. Yabancı kuralının geçen sezon olduğu gibi devam edecek olması üzerine isimler yeniden masaya yatırılmaya başlandı.

G.Saray'a Telles piyangosu! Manchester United... haberin devamı

ALTERNATİFİ BJARTALID

İlk akla gelen Bernard Mensah oldu. Ancak ligde yoluna devam eden bu sezon yaşadığı krizi yaşamamak için Ganalı oyuncusunu satmaya yanaşmıyor. Bu aşamada tecrübeli teknik adamın ilgisini bir isim daha çekti. 24 yaşındaki Joannes Bjartalid... Faroe Adaları liginde oynayan 10 numaranın yetenekleri Fatih Terim'in dikkatini kaçmazken, enteresan bir fikir gündeme geldi. 1 milyon euro gibi bir bonservis bedeli ödeyerek Bjartalid'in alınması, tutmazsa kiralanması. Ya da bu sezon hayata geçmesi planlanan rezerv ligde denenmesi...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe itirafı! Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe itirafı!
Ryan Donk depremi! Ryan Donk depremi!
Trabzonspor'da akıl oyunları! Trabzonspor'da akıl oyunları!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör