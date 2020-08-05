Galatasaray'dan transfer bombası! Mario Götze...

Belhanda’yı gözden çıkaran Cimbom, bonservisi elinde olan 28 yaşındaki futbolcu ile temasa geçti. Götze’nin ikna edilmesi için yoğun çaba harcanıyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Belhanda'yı yeni sezonda kadroda düşünmüyor. Satılır ve üzerine bir de bonservis bedeli gelirse Götze alınacak. Tabii bonservisi elinde olan Alman oyuncu bu süreçte başka takıma gitmezse... Alman futbolcunun ikna edilmesi için görüşmeler devam ediyor. Ancak Belhanda kalma konusunda diretirse Terim kesinlikle oyun aklı olacak, daha düşük maliyetli bir isim de arıyor. Yabancı kuralının geçen sezon olduğu gibi devam edecek olması üzerine isimler yeniden masaya yatırılmaya başlandı.

ALTERNATİFİ BJARTALID

İlk akla gelen Bernard Mensah oldu. Ancak ligde yoluna devam eden Kayserispor bu sezon yaşadığı krizi yaşamamak için Ganalı oyuncusunu satmaya yanaşmıyor. Bu aşamada tecrübeli teknik adamın ilgisini bir isim daha çekti. 24 yaşındaki Joannes Bjartalid... Faroe Adaları liginde oynayan 10 numaranın yetenekleri Fatih Terim'in dikkatini kaçmazken, enteresan bir fikir gündeme geldi. 1 milyon euro gibi bir bonservis bedeli ödeyerek Bjartalid'in alınması, tutmazsa kiralanması. Ya da bu sezon hayata geçmesi planlanan rezerv ligde denenmesi...

DİĞER