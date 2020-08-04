Transferi için tarih verdiler! Emre Çolak ve Galatasaray...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Gelecek sezon eski futbolcularını takıma kazandırarak gücünü yeniden toplamak isteyen Cimbom'un, Arda Turan ile anlaştığı biliniyordu. Aktarılan bilgilere göre Galatasaray'ın hamlesi bununla sınırlı kalmayacak ve Emre Çolak da, sarı kırmızılı formayı yeniden giyecek. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray'da transfer operasyonu tüm hızıyla devam ediyor... Sarı kırmızılılar, daha önce eski kaptanı Ardan Turan ile el sıkışmıştı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından son olarak İspanya takımlarından Deportivo'da forma giyen Emre Çolak'ın da, gelecek sezon sarı kırmızılı formayı giyeceği ifade edildi.

BİR KAÇ GÜN İÇİNDE...

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; Emre Çolak, önümüzdeki günlerde Galatasaray ile sözleşme imzalayacak.

G.SARAY'I İSTİYOR VE HAZIR

Galatasaray altyapısından yetişen ve 2009-2016 yılları arasında sarı kırmızılı formayı terleten Emre Çolak'ın eski kulübüne dönmek için hazır ve heyecanlı olduğu ifade edildi.

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