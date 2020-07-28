Galatasaray'a Luyindama piyangosu

Luyındama da gidenler arasına dahil olacak gibi… Kongolu stoper için Everton'un 12 milyon euro bonservisi gözden çıkardığı öğrenildi.

Luyındama da gidenler arasına dahil olacak gibi… Kongolu stoper için Everton'un 12 milyon euro bonservisi gözden çıkardığı öğrenildi. Sıcak para arayan ve bu nedenle Luyindama'nın gidişine onay vermeyi planlayan yönetimin, İngiliz ekibi ile görüşmeleri büyük bir gizlilik içinde sürdürdüğü bildirildi. Bu transferin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor. Öte yandan iki İngiliz kulübünün daha yıldızı istediği haberleri de geliyor.

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