28 Temmuz 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'a Luyindama piyangosu

Luyindama piyangosu
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 28.07.2020

Luyındama da gidenler arasına dahil olacak gibi… Kongolu stoper için Everton'un 12 milyon euro bonservisi gözden çıkardığı öğrenildi.

Luyındama da gidenler arasına dahil olacak gibi… Kongolu stoper için Everton'un 12 milyon euro bonservisi gözden çıkardığı öğrenildi. Sıcak para arayan ve bu nedenle Luyindama'nın gidişine onay vermeyi planlayan yönetimin, ekibi ile görüşmeleri büyük bir gizlilik içinde sürdürdüğü bildirildi. Bu transferin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor. Öte yandan iki İngiliz kulübünün daha yıldızı istediği haberleri de geliyor.

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