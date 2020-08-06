06 Ağustos 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray Arda Turan'ı KAP'a bildirdi!

G.Saray Arda'yı KAP'tı! İşte sözleşme şartları
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 Giriş Tarihi: 06.08.2020

ile anlaşan , oyuncunun şartlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Buna göre tecrübeli yıldız sarı-kırmızılılardan önümüzdeki yıl 4 milyon TL alacak.

ile anlaşan , tecrübeli yıldızın şartlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı-kırmızılıların yaptığı açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Arda Turan ile 2020-2021 sezonu için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma gereği Şirketimiz futbolcuya net 4.000.000 TL tutarında sabit transfer ücreti ödeyecektir.

Buna ek olarak, 2020-2021 sezonu içerisinde futbolcu, A Takım'ın UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Süper Lig müsabakalarının toplamının yarısından fazlasında ilk 11'de başlaması halinde, futbolcunun sözleşmesi bir sezon için uzayacaktır. Bu durumda futbolcuya 2021-2022 sezonu için net 5.000.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Galatasaray Arda Turan'ı böyle duyurdu!

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