Galatasaray'da imzalar 11 Ağustos’ta atılıyor! Forma numaraları...

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kulüpleriyle sözleşmeleri biten Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu ile anlaşmıştı. Sarı-kırmızılılar bu 3 oyuncuya 11 Ağustos'ta imza attıracak. Ayrıca futbolcuların Aslan'da giyeceği forma numaraları da belli oldu.

Yeni sezon için adım atmakta zorlanan Galatasaray, bugüne kadar 3 oyuncuyla anlaştı. Sivas'tan Emre Kılınç, Rize'den Oğulcan ve 24 Erzincan'dan Kerem Aktürkoğlu kadroya dahil edildi. Bu üç oyuncu 12 Ağustos'ta başlayacak kamptan bir gün önce basın önünde resmi sözleşmeyi imzalayacak.







FORMALARI BELLİ OLDU

Cimbom'un yeni transferlerinin forma numaraları da belli oldu. Mert Hakan Yandaş'ın aksine Terim'e verdiği sözü tutan ve gelmeden herkesin sevgisini kazanan Emre, Selçuk İnan'dan bolalan 8 numaralı formayı giyecek. Oğulcan 17, Kerem Aktürk'ün ise 99 numaralı formayı istediği ifade edildi. (Fotomaç)









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