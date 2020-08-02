02 Ağustos 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da 60 milyon liralık operasyon! Yönetim...

Galatasaray'da flaş gelişme... Galatasaray yönetimi, futbolcu maaşları ve bonservis taksitlerini yatırarak kulübün zor bir dönemden geçmesini engelledi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.08.2020 11:13 Güncelleme Tarihi: 02.08.2020 11:15
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Galatasaray'da 60 milyon liralık operasyon! Yönetim...

Pandemi nedeniyle tüm kulüpler gibi gelirlerinde büyük düşüş yaşayan Galatasaray, önemli bir eşiği geçti ve 'oh' dedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray'da 60 milyon liralık operasyon! Yönetim...

Yönetim oyuncu alacakları ve bonservis taksitleri dururken transfere para harcanmasının kısa sürede Galatasaray için sorun yaratabileceği görüşünde birleşirken hem sponsorluk anlaşmaları hem de bankalar ile yapılan uzun görüşmeler sonrasında Galatasaray önemli bir kaynak yarattı.

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Galatasaray'da 60 milyon liralık operasyon! Yönetim...

Sarı kırmızılılar yoğun mesai sonrasında 7.2 milyon Euro'luk (yaklaşık 60 milyon TL) kaynak yaratırken bu para futbolcuların maaş ödemelerinde ve bonservis taksitlerinde kullanıldı.

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Galatasaray'da 60 milyon liralık operasyon! Yönetim...

HERKES İMZALADI

2019-20 sezonu için futbolcuların alacaklarının önemli bir kısmı yatırılırken UEFA'nın çok titiz yaklaştığı borçsuzluk kağıdı ile ilgili de sıkıntı ortadan kaldırıldı.

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Galatasaray'da 60 milyon liralık operasyon! Yönetim...

Sarı kırmızılı yönetim attığı bu adım sonrasında kulübe ihtarname çeken Sofianne Feghouli de dahil olmak üzere yabancı ve yerli futbolcuların tamamı borçsuzluk kağıdına imzayı attı.

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