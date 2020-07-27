27 Temmuz 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Jimmy Durmaz kabul etmedi

Jimmy Durmaz kabul etmedi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 27.07.2020

’in yeni sezon planlamasında kadroda düşünmediği isimler arasında yer alan Jimmy Durmaz ayrılığı düşünmüyor.

Yönetimin, kendisine kulüp bulması istediği oyunculardan birisi olan oyuncu, Galatasaray'da mutlu olduğunu ve kalarak kendisini kanıtlamak istediğini bildirdi. 2 yıllık daha kontratı bulunan Jimmy Durmaz senede net 8 milyon TL kazanıyor.

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