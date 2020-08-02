Ricner Bellegarde'ın menajeri Galatasaray için İstanbul'a geliyor!
Gelecek sezon mutlak şampiyonluk yaşamak isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray, Ricner Bellegarde'ın menajerini İstanbul'a getiriyor.
Galatasaray, Süper Lig'in 2020-21 sezonun için transfer çalışmalarına var gücüyle devam ediyor. Seri ve Lemina'nın yokluğunda orta sahayı güçlendirmek isteyen Cimbom, Jean-Ricner Bellegarde transferini bitirmeye çok yaklaştı.
Fotomaç'ın derlediği haberde Galatasaray, Jean-Ricner Bellegarde'nin takımı Strazburg ile transfer görüşmelerini hızlandırdı ve detaları konuştmaya başladı.
BONSERVİSİ 2 MİLYON
Öte yandan Galatasaray'ın, 22 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunu 2 milyon euroya transfer edeceği iddia edildi.
MENAJERİ GÖRÜŞMEYE GELİYOR
Bellegarde'nin menajeri kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelecek ve Galatasaraylı yetkililerle son pürüzleri gidermek için masaya oturacak.
Jean-Ricner Bellegarde bu sezon toplamda 30 maça çıkarken 1 gol 1 asistle oynamıştı.
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