02 Ağustos 2020, Pazar

GALATASARAY

Ricner Bellegarde'ın menajeri Galatasaray için İstanbul'a geliyor!

O isim Galatasaray için geliyor!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 02.08.2020 Giriş Tarihi: 02.08.2020

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk yaşamak isteyen , çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray, 'ın menajerini İstanbul'a getiriyor.

, 'in 2020-21 sezonun için çalışmalarına var gücüyle devam ediyor. Seri ve Lemina'nın yokluğunda orta sahayı güçlendirmek isteyen Cimbom, Jean- transferini bitirmeye çok yaklaştı.

Fotomaç'ın derlediği haberde Galatasaray, Jean-Ricner Bellegarde'nin takımı Strazburg ile transfer görüşmelerini hızlandırdı ve detaları konuştmaya başladı.

BONSERVİSİ 2 MİLYON

Öte yandan Galatasaray'ın, 22 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunu 2 milyon euroya transfer edeceği iddia edildi.

MENAJERİ GÖRÜŞMEYE GELİYOR

Bellegarde'nin menajeri kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelecek ve Galatasaraylı yetkililerle son pürüzleri gidermek için masaya oturacak.

Jean-Ricner Bellegarde bu sezon toplamda 30 maça çıkarken 1 gol 1 asistle oynamıştı.

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