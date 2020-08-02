02 Ağustos 2020, Pazar

GALATASARAY

Menajer Ersin Akan'ın Galatasaray paylaşımı heyecan yarattı!

Heyecan yaratan paylaşım! Galatasaray...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 02.08.2020

Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren , yerli ve yabancı birçok isimle görüşmelere devam ederken, Menajer Ersin Akan'ın paylaşımı Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı. Ersin Akan, , , Ahmet Kutucu gibi isimlerin menajerliğini yürütüyor.

Gelecek sezon çalışmalarına hız veren ile birçok futbolcunun ismi geçerken, , , Ahmed Kutucu gibi futbolcuların menajerliğini yürüten Ersin Akan heyecan yaratan bir paylaşım yaptı. Galatasaray'ın uzun süredir Kenan Karaman'a bir ilgisi olduğu biliniyordu. Sarı-kırmızılılar Kenan Karaman'ın menajeriyle Stadı'nda bir görüşme yapmıştı. Milli yıldızın menajeri Ersin Akan, bugün yine Türk Telekom Stadı'ndan bir fotoğraf paylaştı. Bu paylaşım heyecan yarattı.

O isim Galatasaray için geliyor! haberin devamı

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