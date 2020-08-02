Menajer Ersin Akan'ın Galatasaray paylaşımı heyecan yarattı!

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yerli ve yabancı birçok isimle görüşmelere devam ederken, Menajer Ersin Akan'ın paylaşımı Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı. Ersin Akan, Sinan Gümüş, Kenan Karaman, Ahmet Kutucu gibi isimlerin menajerliğini yürütüyor.

Gelecek sezon transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray ile birçok futbolcunun ismi geçerken, Sinan Gümüş, Kenan Karaman, Ahmed Kutucu gibi futbolcuların menajerliğini yürüten Ersin Akan heyecan yaratan bir paylaşım yaptı. Galatasaray'ın uzun süredir Kenan Karaman'a bir ilgisi olduğu biliniyordu. Sarı-kırmızılılar Kenan Karaman'ın menajeriyle Türk Telekom Stadı'nda bir görüşme yapmıştı. Milli yıldızın menajeri Ersin Akan, bugün yine Türk Telekom Stadı'ndan bir fotoğraf paylaştı. Bu paylaşım heyecan yarattı.

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