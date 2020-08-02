02 Ağustos 2020, Pazar

GALATASARAY

G.Saray'da flaş ayrılık! Süper Lig ekibi temasa geçti...

G.Saray'da flaş ayrılık! Süper Lig ekibi temasa geçti...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 02.08.2020

çalışmalarını sürdüre Denizlispor, 'da fazla şansı bulamayan Jesse Sekidika'yı gündemine aldı. Yeşil siyalı ekip 24 yaşındaki Nijeryalı yıldızı kiralık olarak kadrosuna katabilmek için görüşmelere başladı.

ekiplerinden Yukatel Denizlispor, yeni sezonda sağ kanat transferi için 'da forma giyen Jesse Sekidika'yı gündemine aldı. Yeni sezonda iyi bir kadro kurmak için çalışmalara başlayan yeşil-siyahlı ekibin 24 yaşındaki oyuncuyla görüşmelere başladığı ifade edildi.

Denizlispor'un Nijeryalı futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği vurgulandı. Galatasaray'ın Sekidika'nın daha fazla forma giyebilmesi için bu transfere sıcak bakabileceği belirtildi. Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Eskişehirspor'dan kadrosuna kattığı Sekidika, Süper Lig'de 6 maçta forma giyerken gol ya da asist üretemedi.

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