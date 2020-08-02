02 Ağustos 2020, Pazar

GALATASARAY

Jefferson Lerma Falcao için Galatasaray'a geliyor!

Falcao için Galatasaray'a geliyor!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.08.2020

Sarı-kırmızılı yöneticiler, Bournemouth’un 28 milyon euro’ya aldığı Jefferson Lerma’yı kiralamak için harekete geçti. , 25 yaşındaki ön liberoyu ikna ederken kulübüyle pazarlıklar sürüyor.

Galatasaray'da Falcao gidecek gibi durmuyor. Tam aksine sarı-kırmızılı takıma daha fazla Kolombiyalı oyuncu gelecek gibi... Özellikle Falcao'nun Galatasaray'a gelmesinden sonra pek çok Kolombiyalı oyuncu onunla forma giymek için menajerleri aracılığıyla sarı-kırmızılılara mesaj göndermeye başladı. Yönetim ise sezonu Zaragoza'da kiralık olarak geçiren 'den sonra 'de küme düşen Bournemouth'un ön liberosu Jefferson Lerma için de temas kurdu.

MALİYET HESABI
Suarez için Diagne'nin durumunu bekleyen sarı-kırmızılılar Lerma içinse Bournemouth'a kiralama teklifi yaptı. Fulham'ın küme düşmesiyle Seri'yi çok uygun şartlarda kadrosuna katan sarı-kırmızılıların Bournemouth'un 28 milyon euro'ya aldığı Lerma'yı da yine benzer şartlarda kiralamak için görüşmelere devam ediyor. Küme düşen Bournemouth yıllık masrafından kurtulmak için Lerma'yı kiralamaya sıcak bakıyor. 25 yaşındaki futbolcuyu, Galatasaray'a gelmeye ikna edeninse Falcao olduğu belirtiliyor.

FARK 1 MİLYON EURO
Galatasaray yönetimi, İngiliz kulübüyle masaya oturdu. Gelen bilgilere göre Galatasaray, Kolombiyalı yıldızı 1 yıllığına kiralamak istediğini bildirdi ve 1.5 milyon euro teklif etti. Bournemouth'un ise 2.5 milyon euro istediği ve pazarlıkların devam ettiği belirtiliyor.

Lemina ve Seri'nin kiralık anlaşmaları sona ererken Selçuk İnan da kariyerine nokta koydu. Galatasaray bu nedenle orta saha arayışlarını hızlandırırken kısa süre içinde Lerma ile anlaşılması bekleniyor.

GEMİLERİ YAKTI
Jefferson Lerma'nın menajeri Javiet Abad, "Jefferson için bazı görüşmeler yapıyoruz. Championship'te oynamayı düşünmüyor" diyerek Galatasaray için yeşil ışık yaktı.

PERFORMANS:

MAÇ: 207
GOL: 10
ASİST: 10

GÜÇLÜ YÖNLERİ

HAVA TOPU
KONSANTRASYON
TOP KAPMA

LERMA'NIN OYUN SİTİLİ

UZAKTAN ŞUT ÇEKMEYI SEVER
İSABETLI UZUN TOPLAR ATAR
MÜCADELEYE GIRMEKTEN ÇEKINMEZ
POZİSYON ALMA YETİSİ GÜÇLÜ

33
Galatasaray'ın gündeminde yer alan Jefferson Lerma bu sezon Premier Lig'de 33 maça çıktı.

(Fotomaç)

Terim'den flaş karar! Gelecek sezon ilk 11'de... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray transferi KAP'a bildirdi! İşte bonservis bedeli G.Saray transferi KAP'a bildirdi! İşte bonservis bedeli
Terim'den flaş karar! Gelecek sezon ilk 11'de... Terim'den flaş karar! Gelecek sezon ilk 11'de...
Kaan'ın G.Saray'a transferi neden gerçekleşmedi? İşte sebebi Kaan'ın G.Saray'a transferi neden gerçekleşmedi? İşte sebebi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör