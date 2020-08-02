Fatih Terim Ndao’yu istedi
Süper Lig'in yeni takımı Fatih Karagümrük'ün orta saha oyuncusu Alass ane Ndao, Fatih Terim'in de listesine dahil oldu.
Süper Lig'in yeni takımı Fatih Karagümrük'ün orta saha oyuncusu Alass ane Ndao, Fatih Terim'in de listesine dahil oldu. Terim, izleme ekibinin tam not verdiği Ndao'nun transferi için yönetimden talepte bulunurken menajerler aracılığıyla temasların başladığı ifade edildi. Avrupa'nın 5 büyük liginden takımların gündeminde olan 23 yaşındaki Senagalli kanat, bu sezon 19 maçta 3 gol attı, 5 de gol pası verdi.
İLK DEVRE OYNAMADI
Karagümrük ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Alassane Ndao, yetiştirildiği futbol akademisi Dakar Sacre Coeur'un transfer bedeli konusunda sorun çıkarması nedeniyle sezonun ilk yarısında forma giyemedi. Karagümrük, Ocak ayında sorunu çözdü ve Senegalli futbolcu, ilk 11'in değişmez ismi oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama