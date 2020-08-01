Fatih Terim'den flaş karar! Gelecek sezon ilk 11'de...
Sezonun sona ermesiyle birlikte gelecek sezonun kadro planlamasını oluşturmaya başlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in, TFF'nin yabancı kuralını bir yıl ertelemesine rağmen yeni sezon kadrosunda yerli oyunculara ağırlık vereceği öğrenildi. İşte detaylar...
Corona virüsü pandemisinin ardından çıktığı maçlarda yaşadığı puan kayıpları nedeniyle şampiyonluk yarışından uzaklaşan ve sezonu 56 puanla 6. sırada tamamlayan Galatasaray'da 2020/2021 sezonu için çalışmalar başladı.
Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda ilerleyecek sarı-kırmızılı takım, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni yabancı kuralını bir yıl ertelemesine rağmen planlarında bir değişiklik yapmadı.
Milliyet'in haberine göre tecrübeli teknik adam, Türk futbolcular üzerinde durmaya devam edecek. Böylece hem takımda rekabet artacak hem de aidiyet sorunu ortadan kaldırılacak. Ayrıca geleceğe de hazırlık yapılacak.
EN AZ 3-4 YERLİ OYUNCU İLK 11'DE OYNAYACAK
Şimdiye kadar anlaşma sağlanan Arda Turan, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu ve Oğulcan Çağlayan gibi isimlere ek olarak içerde ve dışarıda yetenekli Türk futbolcularla ilgili çalışma devam edecek. Gelecek sezon sahada 11 yabancı kuralı devam etse de, Teknik Direktör Fatih Terim yerli en az 3-4 isme 11'de yer vermeyi düşünüyor.
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