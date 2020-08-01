01 Ağustos 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Fatih Terim'den flaş karar! Gelecek sezon ilk 11'de...

Terim'den flaş karar! Gelecek sezon ilk 11'de...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 01.08.2020

Sezonun sona ermesiyle birlikte gelecek sezonun kadro planlamasını oluşturmaya başlayan 'da 'in, 'nin yabancı kuralını bir yıl ertelemesine rağmen yeni sezon kadrosunda yerli oyunculara ağırlık vereceği öğrenildi. İşte detaylar...

Corona virüsü pandemisinin ardından çıktığı maçlarda yaşadığı puan kayıpları nedeniyle şampiyonluk yarışından uzaklaşan ve sezonu 56 puanla 6. sırada tamamlayan 'da 2020/2021 sezonu için çalışmalar başladı.

'in raporu doğrultusunda ilerleyecek sarı-kırmızılı takım, 'nun yeni yabancı kuralını bir yıl ertelemesine rağmen planlarında bir değişiklik yapmadı.

Milliyet'in haberine göre tecrübeli teknik adam, Türk futbolcular üzerinde durmaya devam edecek. Böylece hem takımda rekabet artacak hem de aidiyet sorunu ortadan kaldırılacak. Ayrıca geleceğe de hazırlık yapılacak.

EN AZ 3-4 YERLİ OYUNCU İLK 11'DE OYNAYACAK

Şimdiye kadar anlaşma sağlanan , Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu ve Oğulcan Çağlayan gibi isimlere ek olarak içerde ve dışarıda yetenekli Türk futbolcularla ilgili çalışma devam edecek. Gelecek sezon sahada 11 yabancı kuralı devam etse de, Teknik Direktör Fatih Terim yerli en az 3-4 isme 11'de yer vermeyi düşünüyor.

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