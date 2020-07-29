Max Kruse: Yarı fiyatına oynarım

Max Kruse'nin menajeri Ersin Akan geçen hafta idari menajer Şükrü Hanedar'la bir görüşme yaptı.

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Max Kruse'nin menajeri Ersin Akan geçen hafta idari menajer Şükrü Hanedar'la bir görüşme yaptı. Bu görüşmede Kenan Karaman'dan Koray Günter ve Sinan Gümüş'e kadar pek çok oyuncu masaya yatırıldı. Gurbetçi menajerin, Hanedar'a söylediği, "Kruse, Fenerbahçe'den aldığının yarısına Galatasaray'da oynamaya hazır" sözleri ise dikkat çekti. Akan Hanedar'a, "İstanbul'u çok sevdi. Kendisini burada rahat hissediyor" dedi. Terim, onay verirse Kruse ile görüşmeler derinleştirilecek.