Shon Weismann Galatasaray'a gelmek için idmana çıkmayı reddetti
Wolfsberger’de 40 maçta 37 golle fırtına kopartan Shon Weissman gemileri yaktı. Sarı-kırmızılı takım ile prensipte anlaşan başarılı forvet, bedelsiz gittiği kulübünden transferi için kolaylık talep edip idmana çıkmayı reddetti.
İç piyasadan Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç ve Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katan Galatasaray'ın yurt dışından yapacağı ilk transfer ise Shon Weissman olacağı gibi görünüyor. Avusturya'dan gelen iddialara göre attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'la anlaşmaya vardı. Aşkenazi Yahudisi olan ve ailesi İstanbul'dan göçen İsrailli oyuncunun ata topraklarına döneceği belirtildi. Weissman'ın Almanya ve İngiltere'den beklediği teklifleri alamadığı için sarı-kırmızılılara 'Evet' dediği gündeme getirildi.
4 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ
Kulübü Wolfsberger yönetimiyle görüştüğü ve Pazartesi günü başlayacak yeni sezonun ilk idmanına çıkmayacağını söyledi. Hedefleri olan büyük bir takımda forma giymek isteyen Weissman'ı ikna etmesine rağmen Galatasaray'ın henüz Wolfesberger'i ikna aşamasında olmadığı gelen bilgiler arasında… Bu nedenle oyuncunun da devreye girdiği ve Wolfsberger yönetimine, bedelsiz geldiğini hatırlatarak bonservisinde kolaylık sağlanmasını istedi. Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Weissman için Galatasaray'ın 4 milyon euro'dan kapıyı açtığı ifade edildi.
NEDEN GALATASARAY?
İsrail'in Walla gazetesi, Weissman'ın Galatasaray'a transferiyle ilgili ilginç bir iddia ortaya attı. Gazete Galatasaray'ın kulüp binasının hemen yakınında bulunan Neve Şalom Sinagogu'nun İsrailli golcü için çok önemli olacağının altını çizdi. Yakın arkadaşı Ariel Milis; "Weissman dindar biri. G.Saray'ı düşünmesinin ana nedenlerinden biri de İstanbul'un bu anlamda tüm ihtiyaçlarını karşılayacak olması" diye konuştu.
FORMUNUN ZİRVESİNDE
Sezon başında Maccabi Haifa'dan Wolfsberger'e giden Weissman, Avusturya Ligi'ni tam anlamıyla salladı.
Avusturya Ligi'ndeki 31 maçta 30 gol, 7 asist.
Avrupa Ligi'nde 6 maçta 2 gol.
Avusturya Kupası'nda da 3 maçta 5 gol 1 asist.
Toplamda ise 40 maçta 37 gol 8 asistlik performansa ulaştı.
(Fotomaç)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama