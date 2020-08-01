Transfer operasyonuna başlıyor! Fatih Terim'in istediği isimler imzayı atıyor

Galatasaray bayram sonrası transfer operasyonuna başlayacak. Emre, Arda, Oğulcan ve Kerem’i açıklayacak olan yönetim, Fatih Terim’in istediği isimlere de imza attırmak için çalışacak.

Fatih Terim geçtiğimiz hafta yönetimle yaptığı toplantıda, transferlerin 12 Ağustos'ta başlayacak olan yeni sezon hazırlıklarına yetişmesini istemişti.

Bu nedenle elini çabuk tutmak zorunda olan Sarı-Kırmızılılar bayram sonrası operasyona başlayacak.

1 HAFTALIK SÜRE KALACAK

Yönetim transferin resmen başlayacağı tarih olan 4 Ağustos'tan itibaren anlaştığı isimleri tek tek açıklayacak.

İlk olarak Emre Kılınç'a imza attıracak olan Galatasaray ardından da Arda Turan, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu'nu KAP'a bildirecek.

Yönetim kalan 1 haftalık süreçte Terim'in istediği diğer isimleri bitirmek için uğraş verecek.

ELABDELLAOUI İMZALAYACAK

Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar'ın ilk hedefleri Caner, Sinan Gümüş, Kaan Ayhan ve Kenan olacak. Yönetim, Elabdellaoui'yede imzayı attıracak.

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