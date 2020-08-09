09 Ağustos 2020, Pazar

GALATASARAY

Mario Lemina'dan eleştirilere sert yanıt! "Pişman olacaksınız"

Eleştirilere sert yanıt! Pişman olacaksınız
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 09.08.2020

Geçtiğimiz sezon 'ın Southampton'dan kiraladığı , kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından sarı-kırmızılılardan ayrılmıştı. Gabonlu futbolcu, sosyal medya hesabından kendisine gelen eleştirilere sert yanıt verdi.

, resmi sosyal medya hesabından kendisine gelen eleştirilere sert yanıt verdi.

ile kiralık sözleşmesi sona eren Lemina, "İyi futbolcu ama sürekli sakatlanıyor. Benim için bunu diyorlar. Gelecek yıl göreceğiz. Beni bir daha takip etmeyin. Size söz veriyorum pişman olacaksınız. Ben her zaman fedakarlık yapan biriyim. Bunlar için endişelenmeyin. Diğerlerine sevgiler." dedi.

Gabonlu futbolcu, "Futbol oynamak istiyorsam, bu benim tercihim. Ev almak istiyorsam, bu benim tercihim. Şarkı söylemek istiyorsam, bu benim tercihihim. Öyleyse... Ben sizin hayatınız hakkında konuşmam." diyerek sözlerini noktaladı.

26 yaşındaki Lemina, geçen sezon Galatasaray formasıyla 28 maça çıktı ve 1 gol attı.

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