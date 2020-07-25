25 Temmuz 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Fatih Terim, 900. maçına çıktı

Fatih Terim, 900. maçına çıktı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 25.07.2020

Galatasaray , Antalyaspor karşısında kariyerindeki 900. maçına çıktı.

'in son haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı. Mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılı takım sezonu 3 puansız tamamlarken, Teknik Direktör de Antalyaspor maçıyla kariyerindeki 900. maçına çıktı. 46 yıl önce Galatasaray'a ilk imzasını atan Terim, futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde 900. kez maça çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

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